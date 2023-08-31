وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب"، أن الإجراءات الانتقالية لمستوى الإصابة بكورونا التي تهدف إلى نقل النظام الطبي بالكامل إلى الحالة الطبيعية، دخلت في حيز التنفيذ في نفس اليوم، وبموجب هذه الإجراءات، أصبح فيروس كورونا الذي تم تصنيفه في المستوى الثاني كالسل والحصبة والكوليرا، كالأمراض المعدية من الدرجة الرابعة مثل الإنفلونزا ومرض اليد والقدم والفم، تم تصنيف مرض كورونا على أنه من الفئة الأولى في يناير 2020 وتم تخفيضه إلى المستوى الثاني في أبريل من العام الماضي.

وقالت الوكالة إنه بدءا من اليوم، أوقفت الحكومة الإحصاء اليومي لحالات الإصابة المؤكدة لكورونا، بعد أن كان مستمرا منذ بداية تفشي الجائحة، مشيرة إلى أنها ستركز على حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وعلاج المصابين في حالات خطيرة.

وأضافت الوكالة أن إلزامية ارتداء الكمامات لا تزال سارية في المستشفيات ودور رعاية المسنين كإجراء حماية للأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بعدوى خطيرة.