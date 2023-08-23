وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) أن تصنيف مستوى عدوى كوفيد-19 في كوريا الجنوبية عند المستوى 2، مثل جدري الماء أو الحصبة.

وإذا تم تخفيض المستوى إلى الفئة 4، أو أدنى مستوى، فسيكون فيروس كورونا المستجد على قدم المساواة مع الأنفلونزا الموسمية.

وذكرت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جي يونغ-مي" في اجتماع حكومي أن "حان الوقت لتحويل تركيزنا من إحصاء حالات الإصابة اليومية إلى حماية المواطنين الأكثر عرضة للخطر مع كوفيد-19، وستقوم السلطات الصحية بإدارة كورونا ضمن نظام الرعاية الصحية العامة.

وأفادت بأن السلطات الصحية ستتوقف عن نشر إحصاءات الإصابات اليومية بكورونا بعد 3 سنوات و7 أشهر، مشيرة إلى أن خطر كورونا انخفض إلى مستوى خطر الأنفلونزا الموسمية لدى الأشخاص الأصحاء، وتم تأمين قدرات الاستجابة الطبية بشكل كاف.

وقالت "جي" إن حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة لا تزال ضرورية على الرغم من تخفيض تصنيف كورونا، فستظل إلزامية ارتداء كمامة الوجه في المستشفيات التي تضم غرفا لإقامة المرضى والمرافق الأخرى عالية الخطورة، مطبقة لبعض الفترة.

وأوضحت أن السلطات الصحية ستواصل دعم بعض التكاليف الطبية للمرضى المصابين من أجل التشخيص والعلاج على نحو سريع في حال ظهور أعراض كورونا، وأضافت أنها ستدعم تكاليف علاج المرضى في حالة حرجة أثناء دخولهم المستشفى حتى نهاية العام، كما ستوفر اللقاحات والعلاجات مجانا لتقليل الأعباء عن المواطنين.