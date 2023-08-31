اليوم السابع
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قوات الاحتلال تقتحم عزاء طفل شهيد بالقدس وتعتدى على المتواجدين بالضرب

الخميس، 31 أغسطس 2023 02:23 م
قوات الاحتلال تقتحم عزاء طفل شهيد بالقدس وتعتدى على المتواجدين بالضرب قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، عزاء الطفل الفلسطينى خالد الزعانين فى بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واعتقلت فلسطينيا من داخل العزاء.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بالقدس، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو "18 عاما" من بيت عزاء الطفل الشهيد الزعانين، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلت المتواجدين فيه.

وكانت شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل خالد سامر الزعانين "14 عاما" قرب باب العامود، مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 13 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من قرى وبلدات محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال ثلاثة شبان من محافظة "رام الله" والبيرة بوسط الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من مُحافظة "سلفيت" الواقعة شمال الضفة الغربية والتي يزداد فيها عدد المُستوطنين الإسرائيليين على عدد المواطنين الفلسطينيين، وذلك بعد مُداهمة منزله وتفتيشه. 

 


قوات الاحتلال

الاحتلال الاسرائيلى

القدس

قوات الاحتلال الإسرائيلى

القدس المحتلة



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