قوات الاحتلال تقتحم عزاء طفل شهيد بالقدس وتعتدى على المتواجدين بالضرب

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية بالقدس، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أسامة عرفات عمرو "18 عاما" من بيت عزاء الطفل الشهيد الزعانين، واعتدت على الأهالي المتواجدين في بيت العزاء بالضرب، وأخلت المتواجدين فيه.

وكانت شرطة الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل خالد سامر الزعانين "14 عاما" قرب باب العامود، مساء أمس، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.