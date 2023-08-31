فرنسا تعرب عن تعازيها فى ضحايا حريق مبنى بمدينة جوهانسبرج

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أعربت فرنسا اليوم /الخميس/ عن خالص تعازيها فى ضحايا الحريق الذى اندلع فى أحد المبانى فى مدينة جوهانسبرج، والذى أسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية فى بيان لها اليوم الخميس إن فرنسا علمت ببالغ الحزن والأسى بالحريق الذى اندلع فى أحد المبانى فى جوهانسبرج اليوم وأودى بحياة العديد من الضحايا، وتقدم خالص التعازى لأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى.



كما تعرب فرنسا عن تضامنها الكامل مع سلطات جنوب أفريقيا وشعبها فى هذا الحادث الأليم.



وفى حريق مهول نشب الخميس فى مبنى من خمسة طوابق فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ارتفعت حصيلة القتلى إلى 73 شخصا وإصابة أكثر من 52 آخرين، وفق جهاز الطوارئ فى المدينة.



وقال الناطق باسم جهاز طوارئ المدينة روبرت مولودزى "هناك حتى الآن، 73 قتيلا و52 مصابا بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات محلية"، مشيرا إلى أنه لم يتضح بعد سبب الحريق الذى اندلع ليلا.