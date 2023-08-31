غلق وتشميع 14 مركزًا للدروس الخصوصية خلال حملة رقابية بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية على مراكز الدروس الخصوصية، تفعيلا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن، مشددا على جميع الادارات التعليمية بتفعيل الحملات المشتركة مع الجهات المعنية بالوحدات المحلية والشرطة، لتستمر الحملات على مستوى جميع الادارات التعليمية بمراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، شنت الإدارات التعليمية بمراكز الدلنجات وشبراخيت وإيتاى البارود حملات مكبرة على عدد من مراكز الدروس الخصوصية واسفرت تلك الحملات عن غلق وتشميع 14 مركز دروس بمدن ومراكز أبو المطامير وحوش عيسى وأبو حمص المحمودية.

وأشار وكيل وزارة التعليم بالبحيرة، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى بجميع المدارس لدعم الطلاب، والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم، باستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع الادارات التعليمية والمدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد والانتهاء من اعمال الصيانة البسيطة بالمدارسة، والالتزام بكافة القرارات الوزارية فى هذا الشأن.