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التعليم توجه بحصر الطلاب ذوى الهمم لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:49 ص
التعليم توجه بحصر الطلاب ذوى الهمم لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية بشأن طلب وزارة التضامن الاجتماعي بحصر الطلاب والطالبات من ذوى الإعاقة بالمدارس الحكومية والخاصة والدامجة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير حصولهم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
 
ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية بالتعاون مع قسم الإحصاء بسرعة موافاة الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة بملف أكسل يحتوى على البيانات المطلوبة، وتشمل بيانات طلاب مدارس التربية الخاصة والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام فى موعد غايته الأحد 3 سبتمبر المقبل ، بيانات الطلاب المدمجين بكافة المدارس الرسمية والخاصة والحكومية والفنية فى موعد غايته الأحد 10 سبتمبر 2023.
 
وتتضمن البيانات الإدارة التعليمية - المدرسة - الصف الدراسى - الاسم  الرقم القومى- رقم الهاتف - الإعاقة ".
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت 8 يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
 
كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.
 
وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.
 

 


التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

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موعد بدء الدراسة 2024

بدء الدراسة 2024

حصر للطلاب ذوى الاعاقة

بطاقة إثبات الإعاقة

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