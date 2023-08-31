وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.