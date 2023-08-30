اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:35 ص
مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مُشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية، في مدينة القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات مُتفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين عام 1994.

 


المسجد الأقصى

فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى



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