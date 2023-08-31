ضبط 4 أشخاص فى المنوفية لاتهامهم بالنصب على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من ( مالك مطعم - مقيم بالقاهرة ) أنه حال حضوره لمدينة السادات لشراء قطعة أرض وبحوزته مبلغ (4 مليون و340 ألف جنيه) وتقابله مع (3 أشخاص يدعون ملكيتهم لتلك الأرض) بأحد المنازل بدائرة المركز قاموا بوضع المبلغ داخل جوال وأوهموه بالتوجه لأحد الأشخاص لحصر المبلغ وإحضار العقد لإتمام عملية البيع وقاموا بالإستيلاء عليه.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المجنى عليه بالإتفاق مع (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") على إستبدال المبلغ المالى المشار إليه بمبلغ مالى "عملات أجنبية" خارج نطاق السوق المصرفى وحال حضوره وبحوزته المبلغ قام المتهمين بالنصب عليه والإستيلاء على المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فـى النصب على المواطنين بذات الأسلوب ، وأرشدوا عن (2 مليون و840 ألف جنيه , مبلغ مالى "عملات أجنبية" , دراجة نارية بدون لوحات معدنية ) وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.