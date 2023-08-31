ضبط المتهم ببيع إكسسورات أميرية بدون ترخيص

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" لمحل كماليات سيارات ودراجات نارية يقوم ببيع إكسسوارات بلاستيكية أميرية "مقلدة".

بالفحص أمكن تحديد (مالكى المحل ، كائن بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط) وتبين قيامهما ببيع الإكسسوارات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل وأمكن ضبط المتهمين وعثر بداخل المحل على (كمية من الإكسسوارات الأميرية "مقلدة")، وبمواجهة المتهمان قررا بشرائها من (شخصين ، مقيمان بالدقهلية) وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (كمية من الإكسسوارات الأميرية "مقلدة") وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى المهمات الأميرية المقلدة بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.