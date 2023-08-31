اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 09:59 م
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ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر تجارى فى 6 أكتوبر

الخميس، 31 أغسطس 2023 07:29 م
ضبط المتهمين بإشعال النيران بمدخل سنتر تجارى فى 6 أكتوبر حريق_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الصبية بإشعال النيران بمدخل سنتر تجارى، وقيام أحدهم بالإمساك بذيل قطة صغيرة والدوران بها بيده وإلقائها أرضاً.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه (3 أشخاص  - مقيمين بمحافظة الجيزة) وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بإشعال النيران والتعدى على قطة بمدخل أحد السناتر التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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