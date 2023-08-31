صندوق النقد يختتم مراجعته مع غينيا بيساو ويوافق على صرف 3.15 ملايين دولار أمريكى

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قرر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى صرف 3.15 ملايين دولار أمريكى لحكومة غينيا بيساو للمساعدة فى تلبية احتياجات التمويل الملحة.

وذكر صندوق النقد فى بيان أن اقتصاد غينيا بيساو نما بنسبة 4.2 فى المائة العام الماضي، متوقعاً تعافيه ليسجل 4.5 فى المائة العام الجارى وسط ارتفاع مؤشرات التضخم فيما تتخذ السلطات تدابير لمعالجة الصدمات الخارجية.



وأوضح الصندوق أن مناقشاته مع حكومة البلاد استهدفت تلبية احتياجات ميزان المدفوعات والتمويل المالى للبلاد وسط التحديات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة فى تكلفة المعيشة التى تؤثر بشكل خاص على السكان، والآثار المستمرة للوباء، فيما بلغ إجمالى التمويل بموجب ترتيب الصندوق إلى 9.46 مليون دولار.