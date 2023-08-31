اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 07:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

صندوق النقد يختتم مراجعته مع غينيا بيساو ويوافق على صرف 3.15 ملايين دولار أمريكى

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:13 م
صندوق النقد يختتم مراجعته مع غينيا بيساو ويوافق على صرف 3.15 ملايين دولار أمريكى صندوق النقد الدولى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قرر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى صرف 3.15 ملايين دولار أمريكى لحكومة غينيا بيساو للمساعدة فى تلبية احتياجات التمويل الملحة.

وذكر صندوق النقد فى بيان أن اقتصاد غينيا بيساو نما بنسبة 4.2 فى المائة العام الماضي، متوقعاً تعافيه ليسجل 4.5 فى المائة العام الجارى وسط ارتفاع مؤشرات التضخم فيما تتخذ السلطات تدابير لمعالجة الصدمات الخارجية.


وأوضح الصندوق أن مناقشاته مع حكومة البلاد استهدفت تلبية احتياجات ميزان المدفوعات والتمويل المالى للبلاد وسط التحديات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية، والزيادة الكبيرة فى تكلفة المعيشة التى تؤثر بشكل خاص على السكان، والآثار المستمرة للوباء، فيما بلغ إجمالى التمويل بموجب ترتيب الصندوق إلى 9.46 مليون دولار.

 

 


صندوق النقد الدولى

غينيا بيساو

تمويل

اقتصاد غينيا بيساو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة