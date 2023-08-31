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صحة قنا تطلق قافلة طبية بنجع حمادى اليوم

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:00 ص
صحة قنا تطلق قافلة طبية بنجع حمادى اليوم قافلة طبية - صورة أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بنجع الكفلاتية التابع لإدارة نجع حمادي الصحية، اليوم الخميس، وذلك في إطار "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.
 
وأوضحت صحة قنا، أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.
 
وأشارت، إلي أن القافلة تأتي حرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلي جميع القري بمراكز محافظة قنا.
 

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