شركة بوينج توقف إنتاج طائرات 787 مؤقتا بسبب إعصار إيداليا

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قال متحدث باسم شركة بوينج إنها ستعلق العمليات في منشآتها بولاية ساوث كارولاينا،، بسبب مسار الإعصار إيداليا.

وقال المتحدث باسم الشركة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية -"سنواصل تقييم تأثير العاصفة على الموظفين وعلى عملياتنا"، ولم يذكر متى سيتم استئناف العمليات.



وتنتج الشركة، الطائرة "787 دريملاينر"، عريضة البدن في مصنعها بنورث تشارلستون.



من جهتها، قالت إدارة دوريات الطرق السريعة في فلوريدا إن شخصين لقيا حتفهما اليوم في حادثي سيارة مرتبطين بالطقس، مع وصول الإعصار إيداليا إلى اليابسة على امتداد ساحل الخليج بالولاية الأمريكية.



وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن - في وقت سابق - أن إدارته تتعامل مع أزمة إعصار إيداليا، الذي يضرب بعض الولايات، وتتوقع الأرصاد الجوية أن يتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة "شديدة الخطورة".



وقال الرئيس بايدن - من البيت الأبيض - "فرقنا على الأرض تعمل مع المسؤولين عن الإغاثة في ولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا ونورث كارولينا".

وتحدث بايدن مع حكام جميع الولايات التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار، وطمأنهم بأن الحكومة الفيدرالية ستقدم أي مساعدة مطلوبة.