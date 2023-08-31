سول وواشنطن وطوكيو يدينون إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

وقال المتحدث باسم الوزارة "ليم سو-سوك" - فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، وفقا لوكالة "يونهاب" إن الممثل الخاص لكوريا الجنوبية لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية "كيم جون" ونظيريه الأمريكي "سونج كيم" واليابانى "هيرويوكى نامازو" حثوا بيونج يانج على الوقف الفورى للاستفزازات.

وقرر المسؤولون الثلاثة أن يراقبوا عن كثب احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزازات إضافية بمناسبة المناسبات الكبرى الأخرى في المستقبل، مثل الذكرى السنوية لتأسيس النظام الشمالي، وذكروا أنهم سيردون بحزم مع المجتمع الدولي على أي استفزاز على أساس التعاون الوثيق بين الدول الثلاث في أعقاب قمة "كامب ديفيد".

وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيرى المدى من منطقة "سونان" أو ما حولها نحو البحر الشرقي أمس الأربعاء، في احتجاج واضح لها على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية إنها تجري تدريبات القيادة العسكرية التي تهدف إلى احتلال الأراضي الكورية الجنوبية منذ يوم الثلاثاء ردا على تدريبات "أولتشي حارس الحرية" العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.