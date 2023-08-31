سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس يسجل 2220 جنيها لعيار 21

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 31 أغسطس 2023 وسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر استقرار عند 2220 جنيها للجرام، وذلك وسط تغيرات مستمرة فى سعر الذهب بالأسواق.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2537 جنيها.

عيار 21 يسجل 2220 جنيها.

عيار 18 يسجل 1903 جنيها.

الجنيه الذهب 17760 جنيها.

أما بالنسبة لأسعار السبائك الذهب في الأسواق فنستعرضها في السطور التالية:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2537 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6342 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12685 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25370 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 50740 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78900 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 126850 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 253700 جنيه.