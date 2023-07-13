أسعار السبائك الذهب فى مصر لجميع الأوزان

كتب - إسلام سعيد

تشهد أسعار السبائك الذهب في مصر تحرك ملحوظ مع تحرك سعر جرام الذهب في مصر إلى مستويات 2200 جنيها للجرام، فى حين تحرك سعر عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك الذهب في مصر إلى مستوى 2514 جنيها للجرام بدون مصنعية وفيما يلي أبرز التفاصيل عن حركة الذهب.

أسعار السبائك الذهب:

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 2514 جنيها بدون مصنعية

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6285 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12570جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 25140 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 5280 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 78185 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 125700جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 100 جرام 251400 جنيه.