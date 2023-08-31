سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 31 أغسطس 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الخميس عقب هبوط 10جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2200 جنيها للجرام مع استمرار صعود سعر الذهب في البورصة العالمية إلي مستوي 1936 دولار.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها.

الجنيه الذهب 17600 جنيه.



أسباب هبوط الذهب

التذبذب الحالي في أسعار الذهب ناتج عن تراجع في الطلب على الذهب في ظل انتظار المشاركين في الأسواق انخفاض الذهب أكثر من هذا للعودة للشراء، إلى جانب تزايد في المعروض خلال الفترة الحالية.

في الوقت نفسه ترتفع أسعار الذهب عالمياً وهو ما ينتج عنه شد وجذب في سعر الذهب حالياً، خاصة وسط أخبار عن تغيرات في سعر صرف الدولار في السواق الموازية والمستخدم في تسعير الذهب، ليكون عدم الاستقرار هو المسيطر على تحركات المعدن النفيس.

ولكن يظهر السعر ميله إلى الانخفاض أكثر ويحاول كسر المستوى 2200 جنيه للجرام والذي يفتح الباب أمام المزيد من الهبوط حتى مستويات 2150 جنيها للجرام ومن بعدها مستويات 2130 جنيها للجرام.