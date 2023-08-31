سعر الجنيه الذهب يهبط 160 جنيها فى الأسواق

كتب - إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب فى مصر هبوطا بحوالى 160 جنيها خلال الـ 24 ساعة وذلك بسبب الهبوط الملحوظ فى سعر عيار 21 خلال الساعات الماضية، ويعد عيار 21 وهو المكون الرئيسى للجنيه الذهب و17760 جنيها مقابل 17920 جنيها.

يعتبر الجنيه الذهب فى مصر أحد أهم وسائل وأدوات الاستثمار فى الأسواق ويزن حوالى 8 جرامات من عيار 21 كما يعتبر الجنيه الذهب الأكثر مبيعًا فى قطاع العملات الذهبية.

مصنعية الجنيه الذهب فى مصر يتم احتسابها وفق الشركة المنتجة وسجل سعر المصنعية للجنيه الذهب 250 إلى 400 جنيها كرسوم إجمالية على الجنيه الذهب.