سعر الجنيه الذهب يتراجع 240 جنيها فى 24 ساعة فقط

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب انخفاضا بحوالي 240 جنيها خلال الـ 24 ساعة الماضية عقب هبوط الذهب عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في مصر من 2265 إلي 2235 جنيها بتراجع حوالي 30 جنيها اليوم.

سعر الجنيه الذهب انخفض من 18120 جنيها إلي 17880 جنيها بدون إضافة مصنعية في تداولات اليوم حيث يضاف علي الجنيه الذهب مصنعية تتراوح بين 250 جنيها إلي 400 جنيه حسب الشركة المنتجة.

تشهد أسعار الذهب في مصر تراجعا تدريجيا وبشكل معتدل بدون تحركات عنيفة، بسبب استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى تزايد الضغوط السلبية على سعر الأونصة العالمية بعد خطاب رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول الأخير.