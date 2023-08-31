روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية جديدة على أهداف داخل البلاد

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات مساء اليوم الأربعاء، على أهداف تقع ضمن الأراضي الروسية.



وقالت الدفاع الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء الأربعاء إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك.



وأضافت أنه تم اعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة منظومات الدفاع الجوي.



وكان رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرجي أكسيونوف، صرح في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكراني في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.



وكثف نظام كييف من هجماته على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.