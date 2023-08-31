اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 10:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مياه الدقهلية يبحث مع رئيس شمال الدلتا للكهرباء تنفيذ عدد من المشروعات

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:10 ص
رئيس مياه الدقهلية يبحث مع رئيس شمال الدلتا للكهرباء تنفيذ عدد من المشروعات جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اجتمع المهندس استشارى خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والمهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمقر شركة الكهرباء بمدينة المنصورة، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض الأعمال بهدف سرعة إنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
 
وناقش الاجتماع، بحث تعديل التغذية الكهربية لمأخذ محطة مياه ميت عباد بمركز نبروه، حيث أمر عسل على الفور بتشكيل لجنة من كبار مهندسى شركة الكهرباء للانتقال لموقع المحطة بالتنسيق مع مهندسى شركة المياه، للدراسة والعرض بأنسب الحلول وأسرعها تنفيذًا.
 
 
 

الدقهليه

مياه الدقهليه

كهرباء الدقهليه

مشروعات الدقهليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة