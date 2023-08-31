رئيس مياه الدقهلية يبحث مع رئيس شمال الدلتا للكهرباء تنفيذ عدد من المشروعات

الدقهلية شريف الديب

اجتمع المهندس استشارى خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، والمهندس محمد أحمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بمقر شركة الكهرباء بمدينة المنصورة، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض الأعمال بهدف سرعة إنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وناقش الاجتماع، بحث تعديل التغذية الكهربية لمأخذ محطة مياه ميت عباد بمركز نبروه، حيث أمر عسل على الفور بتشكيل لجنة من كبار مهندسى شركة الكهرباء للانتقال لموقع المحطة بالتنسيق مع مهندسى شركة المياه، للدراسة والعرض بأنسب الحلول وأسرعها تنفيذًا.