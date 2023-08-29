اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعتماد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:26 م
اعتماد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قرار 222 باعتماد وتجديد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية.

 

وأوضح وكيل الوزارة، أن الاعتماد شمل مراحل التعليم المختلفة "رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عام وفنى"، لافتا إلى أن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التى حققها تعليم الدقهلية على مدار العام الدراسى فى مجال الجودة والاعتماد.

 

وقدم شعبان الشكر والتقدير لإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية لما بذلوه من جهد وعطاء متميز متمنيا مزيد من التفوق والنجاح.


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