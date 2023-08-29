اعتماد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

الدقهلية شريف الديب

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قرار 222 باعتماد وتجديد 117 مؤسسة تعليمية بالدقهلية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الاعتماد شمل مراحل التعليم المختلفة "رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية عام وفنى"، لافتا إلى أن اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمؤسسات جديدة يضاف إلى سلسلة جهود المديرية وإدارة الجودة هذا العام، ويعتبر إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التى حققها تعليم الدقهلية على مدار العام الدراسى فى مجال الجودة والاعتماد.

وقدم شعبان الشكر والتقدير لإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية لما بذلوه من جهد وعطاء متميز متمنيا مزيد من التفوق والنجاح.