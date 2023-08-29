قوافل جامعة قناة السويس تجرى 724 كشفا طبيا وتقدم الأدوية بحى الأربعين

استقبل حى الأربعين بمحافظة السويس، القافلة البيئية المتكاملة لجامعة قناة السويس، وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القوافل البيئية المتكاملة التى تتوجه بها الجامعة إلى أهالى القرى والريف المصرى تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وتأتى وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهى تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات فى شتى المجالات، وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك فى مختلف المبادرات القومية والرئاسية فى إطار دورها التنويرى ومسئوليتها المجتمعية.

وتضمنت القافلة كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحى، حيث تم إجراء 724 كشفا طبيا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، مع تحويل الحالات التى تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي.

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة تثقيفية عن نزلات البرد وكورونا ( المتحور الجديد)، تشمل التعريف بالأعراض وطرق الانتقال وطرق العلاج والوقاية وعن الإسعافات الأولية للجروح والنزيف ووسائل منع الحمل.

وفى القافلة الزراعية وبحضور الدكتور محمد وصفى وكيل الكلية لشئون البيئة- عقدت ندوة إرشاد زراعى حول المشاكل المختلفة التى تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية، والموصى بها طبقا للمعايير.

وعن القافلة البيطرية تم القيام باجراء 79 كشفا بيطريا، ما بين دواجن وأغنام وماعز وأبقار وجاموس مع تقديم الأدوية اللازمة لـ25 من المربين.

تأتى القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أشرف على القافلة المهندسة وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج.