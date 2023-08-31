دعوة للجمعية العامة بإعلان عقد جديد للمنحدرين من أصل أفريقي من بداية 2025

كتبت : هند المغربي

دعا عدد من خبراء حقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إعلان عقد دولي ثان للمنحدرين من أصل أفريقي، في الفترة بين عامي 2025 و2034، لاتخاذ مزيد من الإجراءات لمعالجة التمييز المنهجي وموروثات الماضي لكفالة العدالة والتنمية للمنحدرين من أصل أفريقي في جميع أنحاء العالم مؤكدين أن العالم بحاجة عاجلة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى اتحاد وتعاون البشر بروح المساواة وعدم التمييز.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال الخبراء في بيانهم إن اليوم الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي هو يوم للاعتراف وتذكر الانتصارات التاريخية والمستمرة ونضال المنحدرين من أصل أفريقي لإعمال حقوق الإنسان الخاصة بهم مؤكدين أن ذلك الأمر يتطلب إرادة سياسية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعدم المساواة والتقسيم الطبقي على المستويين المحلي والدولي.

و شدد الخبراء على ضرورة تقليص أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وإنهاء إرث الاستعمار والفصل العنصري بشكل فعال، مشيرين إلى أن ذلك ساهم بشكل كبير، إلى جانب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري مكافحة العنصرية .

وشدد الخبراء على ضرورة فعل المزيد وأهمية الحفاظ على الزخم المكتسب. وفي هذا السياق ، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أعلنت السنوات العشر بين عامي 2015 و2024، عقدا دوليا للمنحدرين من أصل أفريقي.