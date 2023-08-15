الأمم المتحدة تدعو إلى انتخابات ذات مصداقية فى الجابون

كتبت : هند المغربي

دعت الأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة في الجابون إلى ضمان عملية انتخابية سلمية وشاملة وذات مصداقية، يأتي ذلك في بداية الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية المقررة في الجابون المقرر إجراؤها في 26 أغسطس 2023 .

وحثت الأمم المتحدة جميع أصحاب المصلحة السياسيين على الامتناع عن أي عمل أو خطاب تحريضي يمكن أن يقوض العملية كما دعت جميع المرشحين إلى المساهمة في نزاهة العملية الانتخابية من خلال التغلب على أي خلافات من خلال الحوار ومعالجة أي شكاوى قد تنشأ من خلال القنوات القانونية القائمة.

ويخوض الماراثون الرئاسي الرئيس الجابوني المنتهية ولايته على بونجو أونديمبا إلى جانب 18 مرشحا من بينهم امرأتان هما فيكتوار لاسيني دوبوز (مستقلة) وبوليت ميسامبو من الاتحاد الوطني والتي تعد حسب المراقبين السياسيين من المنافسين الرئيسيين للرئيس بونجو.

وبحسب ما أعلنه المركز الانتخابي الجابوني في نهاية الشهر الماضي، تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الحالي كلا من هيوز الكسندر بارو شامبيرييه، جان ديلور بيوج بي نتوجو، جيرارد ايلا نجويما ميتوج، جان رومان فانغوينوفيني، تيرينس غنيمبو موتسونا، أكسل ستوفين إيبينغا إيبينغا، مايك ستيف ديف جوكتان، فيكتوار لاسيني دوبوز، بيير كلافر ماجانجا موسافو، يواكيم مباتشي بامبو، أبيل مبومبي نزوندو، بوليت ميسامبو، جان فيكتور موانجا مبادينجا، إيمانويل مف مبا، تييري إيفون ميشيل نجوما، ريموند ندونج سيما، ألبرت أوندو أوسا، و جيرفيس أونيان

وتحتفل الجابون في السابع عشر من الشهر الجاري بالعيد الوطني الذي يوافق الذكرى الثالثة والستين للاستقلال وسط استعدادات مكثفة تسود البلاد قبيل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري.