خروج 5 ملايين نحلة من صناديق شاحنة بكندا.. والشرطة تحذر السائقين: أغلقوا النوافذ

كتبت ريم عبد الحميد

حالة من الذعر سادت مؤقتا غرب مدينة تورنتو الكندية، بعدما قامت الشرطة بتحذير السائقين بضرورة غلق نوافذ سياراتهم بعد حادث تعرضت له شاحنه تحتوى على صناديق تحمل 5 ملايين نحلة، مما تسبب فى خروجها من الصناديق.

ووبحسب ما ذكرت وكالة أسوشتدبرس، فإن شرطة هالتون الإقليمية قالت إنها تلقت اتصالا صباح الأربعاء للإبلاغ عن خروج النحل من شاحنه وانتشار فى منطقة جيولف لاين، الواقع غرب مدينة تورنتو. وقال مسئول الشرطة ريان أندرسون إن الصناديق كانت على الطريق حرفيا، وكانت أسراب النحل تحلق فوقها. وأضاف أن مربى النحل الذى كان موجودا فى مكان الحادث قد تعرض للدغ عدة مرات.

ودفع المشهد الشرطة إلى تحذير السائقين بضرورة غلق نوافذهم أثناء مرورهم بالمنطقة، ومطالبة المارة بتجنب المرور فيها.

وبعد ساعة، وضعت الشرطة التحذير على مواقع التواصل الاجتماعى، وتواصل مربو النحل مع الشرطة لتقديم المساعدة، ووصل ستة منهم إلى المكان.

وبعد نحو ثلاث ساعات من الحادث، قالت الشرطة إن غالبية النحل تم جمعه بسلام وتم نقل الصناديق بعيدا. وتم ترك بعض الصناديق ليعود إليها النحل الذى لم يجمع من تلقاء نفسه.

ووفقا لمجلس العسل الكندى، وهو رابطة وطنية لمربى النحل، فإن مستعمرة نحل يوجد بها ما بين 50 إلى 80 ألف نحلة.