حزب العمال البريطانى ينتقد حكومة سوناك بسبب 121 ألف وفاة فى قوائم انتظار المرضى

كتبت: نهال أبو السعود

قال حزب العمال البريطاني إن ما يقدر بحوالي 121 ألف مريض توفوا أثناء انتظار علاج هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى إنجلترا العام الماضي.

وفقا لصحيفة الإندبندنت، قال وزير الصحة في حكومة الظل ويس ستريتنج أن الأرقام تشير إلى أعداد قياسية من الأشخاص الذين يقضون أشهرهم في الأخيرة في الألم والمعاناة أثناء انتظارهم للحصول على الرعاية المطلوبة.

ووفقا لحزب العمال، بلغ العدد الإجمالي للوفيات جميع أنحاء البلاد للوصول إلى رقم يقدر بـ 120 الف و695 الف، وأشار التقرير إلى أنه توفي أكثر من 3500 مريض أثناء انتظار العلاج العام الماضي.

أشارت الصحيفة إلى أنه يحق للمرضى بدء العلاج في غضون 18 أسبوعًا من الإحالة، بموجب دستور هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد.

جعل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خفض قوائم الانتظار إحدى الأولويات الخمس الرئيسية لقيادته، لكن البيانات التي نشرتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية في انجلترا تظهر أن حوالي 7.6 مليون شخص كانوا ينتظرون بدء العلاج في نهاية يونيو - ارتفاعًا من 7.5 مليون في مايو.

وشهدت الإضرابات بسبب نزاعات الأجور طويلة الأمد عبر الخدمة الصحية تأجيل عشرات الآلاف من التعيينات والعمليات والإجراءات في الأشهر الأخيرة، وفقًا لقادة هيئة الخدمات الصحية الوطنية، الذين ألقت الحكومة باللوم عليهم في التراكم.

قال ستريتنج: "تقضي أعداد قياسية من الناس أشهرهم الأخيرة في الألم والعذاب، في انتظار العلاج الذي لا يصل أبدًا. لقد تم انتهاك الوعد الأساسي الذي قطعته هيئة الخدمات الصحية الوطنية - وهو أنها ستكون موجودة من أجلنا عندما نحتاج إليها"

من جانبها، شددت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا على أن تحليل حزب العمال لم يظهر وجود صلة بين فترات الانتظار والوفيات وأشادت بموظفيها لمساعدتهم في تقليل العمل المتراكم.

وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "هذا التحليل، المستند إلى أرقام من ربع المستشفيات فقط، لا يظهر وجود صلة بين انتظار العلاج الاختياري والوفيات، وسيكون من المضلل الإشارة إلى أنه يعطي البيانات لا تتضمن سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى عن عمر الشخص وحالته الطبية"