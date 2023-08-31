حبس 3 متهمين سرقوا سيارة نقل بعد مغافلة قائدها بقليوب

وكانت قد نجحت جهود مباحث القليوبية، في كشف غموض سرقة سيارة نقل تابعة لشركة الكهرباء من قائدها أثناء سيره على الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث تبين أنه أثناء جلوسه على أحد المقاهى سرقها 3 اشخاص، وتم ضبطهم واعترفوا عن مكان السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغا من سائق بمحطة كهرباء أنه حال سيره بالسيارة عهدته "نقل" بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي بدائرة المركز فوجئ بشخصين مجهولان قاما بإلقاء حجر تجاه سيارته وتهديده والاستيلاء عليها كرهاً عنه ولاذا بالفرار.

حيث توصلت جهود المقدم محمود علام رئيس مباحث المرور، إلى عدم صحة ما أدلى به المبلغ وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيامه بترك سيارته بالطريق المشار إليه وجلوسه بأحد المقاهي وقيام مجهولان بالاستيلاء على السيارة بأسلوب "المغافلة"، وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص اعترف بصحته وعلل الإدلاء بما سبق خشية من المسائلة من جهة عمله.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" أحدهم عميل "سئ النية".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر 2 منهم بالاستيلاء على السيارة والتصرف فيها بالبيع للثالث الذى قام بتفكيكها تمهيداً لبيعها وأرشد عن أجزاء من السيارة وتولت النيابة التحقيق.