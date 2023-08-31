تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادى فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، علي اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء من خلال تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادى للأسرة السيناوية، والتعرف علي مطالب مختلف الفئات والعمل علي تلبيتها.

وأضافت الوزيرة خلال تصريحات صحفية علي هامش زيارتها إلي مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، أن برامج التمكين الاقتصادي التي تنفيذها الوزارة في شمال سيناء عديدة وتهدف إلي رفع مستوى الأسرة السيناوية الاقتصادي ودعم المرأة المعيلة وتوفير التدريب للشباب من أجل توفير فرص العمل الحقيقية لهم.

وأشارت القباج إلي رفع كفاءة المنازل الخاصة بالمواطنين العائدين في قري الشيخ زويد ، فضلًا إلي التعرف علي مطالب المواطنين وتلبيتها بالتنسيق مع مختلف الجهات. لفتت القباج إلي دعم صيادي شمال سيناء وخاصة صيادي مدينة العريش من خلال دفع متأخرات التأمينات الاجتماعية عنهم ، وتلبية مختلف المطالب الخاصة بفئات المجتمع السيناوي .

وأعلنت القباج عن تنفيذ قافلة طبية في الشيخ زويد تضم مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي علي المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتقديم خدمات طب الاسرة وصحة المرأة والصحة الإنجابية والدعم النفسي للأطفال، بجانب توزيع شنط المدارس عليهم وإقامة يوم ترفيهي لهم.

بدوره أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء علي زيارة عدد من الوزراء والمسؤولين إلي المحافظة خلال الفترة المقبلة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأضاف المحافظ أن شمال سيناء تشهد يوميًا مشروعات خدمية وتنموية لصالح المواطن السيناوى، لافتا إلي التعرف علي مطالب وشكاوى المواطنين والعمل علي تلبيتها.

وأشار المحافظ إلي اهتمام القيادة السياسية بالمواطن السيناوى، من خلال توفير مشروعات للتمكين الاقتصادى فى إطار الجمهورية الجديدة، والتي أطلق السيد رئيس الجمهورية فيها سياسة اجتماعية تهدف إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ، وتقديم وسائل وآليات اقتصادية توفر لها الحماية من أخطار التقلبات الاقتصادية.

وكانت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، تفقدت إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين الي قري مركز الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أنه يتم رفع كفاءة عدد 150 منزل من بينهم 30 منزل في قرية الخروبة و40 منزل في قرية قبر عمير و80 منزل في قرية الجورة بقيمة 30 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

بدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات للسيدات بجانب تدريب الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم لزيادة دخل الأسرة من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة.

وعلي هامش الجولة التفقدية التقت الوزيرة عدد من سيدات قرية الخروبة والتي طالبن خلالها برفع كفاءة عدد من منازل القرية علي نفقة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وجهت بدارسة تلك المطالب..كما قامت الوزيرة بزيارة منزل احد المواطنين في القرية. كما تفقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، القافلة الطبية التي ينفذها الهلال الأحمر المصري في مدينة الشيخ زويد.

وقال المحافظ، أن القافلة تضم 5 تخصصات طبية وهي "العيون والنساء والانف والأذن والمسالك" بجانب عيادات تنظيم الاسرة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

وأضاف المحافظ، أنه تم توزيع عدد 2500 كرتونة مواد غذائية و2000 شنطة مدرسية و2000 شنطة أدوات نظافة علي المستحقين من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بسيناء وأهلها، وأن الوزارة تنفذ عدد من البرامج لصالح الاسرة السيناوية لزيادة دخلها وتنميتها.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، استقبل صباح اليوم، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء.

وتأتي زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الي محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولين الي المحافظة بعد عودة الحياة الي طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات. حضر الزيارة اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، سعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وأعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ ومشايخ القبائل والعواقل والقيادات.