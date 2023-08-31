تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى مصر القديمة

أدلى 3 متهمين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم فى منطقة مصر القديمة.

واضافوا خلال التحقيقات، أن زميلهم صاحب الشقة محل الواقعة، أخبرهم بوجود كنوز أسفل منزله بعدما أستعان بدجال أكد له وجود آثار بمنزله، وطلب منا اننا نساعده فى عملية التنقيب مقابل الحصول على جزء من الفلوس بعد استخراجها وبيعها.

وأشاروا إلى يوم الواقعة خلال استكمال عملية التنقيب فوجئنا بحملة من قسم شرطة مصر القديمة تداهم المنزل وتم ضبطنا وبحوزتها معدات الحفر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.