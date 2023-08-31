بلجيكا تعلن قاعدة جديدة للجوء.. ممنوع استقبال "العزاب"

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت الحكومة البلجيكية ، رفضها استقبال المزيد من الشباب غير المتزوجين على أرضها، وإتاحة الفرصة فقط للعائلات التي لديها أطفال.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، نيكول دي مور، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، إن الأماكن يجب أن تكون مخصصة حصريا للعائلات التي لديها أطفال، ففي بداية العام، كان حوالي 3000 شخص يبحثون عن الحماية بلا مأوى في بلجيكا، لذلك لن تتمكن الدولة في بلجيكا من استيعاب طالبي اللجوء الذكور غير المتزوجين في الوقت الحالي.

وقالت الوزيرة: إنها تريد توقع التدفق المتزايد للعائلات والأطفال من أجل تجنب انتهاء الأمر بالأطفال في الشوارع في الشتاء، حيث ارتفعت طلبات اللجوء بشكل حاد مؤخرًا، وبحسب قناة VRT News، انتقدت منظمة اللاجئين في فلاندرز حقيقة أن هذه الخطوة تنتهك القانون المعمول به.

وتعاني أماكن إقامة اللاجئين من اكتظاظ مزمن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 11.5 مليون نسمة، وبحسب تقديرات السلطة المسؤولة، كان حوالي 3000 شخص يطلبون الحماية بلا مأوى في بلجيكا في بداية العام.