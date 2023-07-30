اليوم السابع
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جريمة مروعة فى بلجيكا.. شاب يقتل والدته ويخفى أجزاء من جثمانها داخل ثلاجة

الأحد، 30 يوليو 2023 12:47 م
جريمة مروعة فى بلجيكا.. شاب يقتل والدته ويخفى أجزاء من جثمانها داخل ثلاجة جريمة قتل فى بلجيكا - أرشيفية
كتبت: شيماء عبد المنعم

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اعترف رجل فى منتصف الثلاثينات فى بلجيكا بقتل والدته ووضع أجزاء من جسدها فى ثلاجة عثر عليها فى قناة بشرق البلاد، وذلك وفق ما أعلنته النيابة العامة، حسب ما نشره موقع ndtv.

وحسب التقرير عثر على الثلاجة بمحتوياتها المروّعة، ذراعان وساقان فى قناة قرب مدينة لييج، ما أدى إلى فتح تحقيق فى جريمة قتل، ثم اكتشف المحققون بقية جسد المرأة فى حاوية قمامة ألقيت فى نهر قريب.

وساعد وشم على صدر المرأة فى تحديد أن الجثة تعود إلى امرأة فى السبعينات من العمر، وفق ما أوضحت ناطقة باسم النيابة العامة فى لييج، وأوقف ابنها المولود عام 1988 فى فندق قريب من مطار بروكسل.

جريمة قتل
جريمة قتل في بلجيكا

وأضافت الناطقة كاترين كولينيون، أنه كان يستعد على ما يبدو للسفر إلى كوريا الجنوبية، وتابعت أنه خلال استجوابه من قبل الشرطة اعترف الرجل بفعلته، وأمر قاضى التحقيق بتوجيه الاتهام إليه واحتجازه، وتشير عناصر التحقيق الأولى إلى أن الأم وابنها كانا يتشاجران باستمرار بعد عودته للعيش معها عقب جائحة "كوفيد".

واعترف المشتبه به لأحد الأشخاص فى محيطه بارتكابه جريمة قتل، وتشارك الأخير هذه المعلومات مع شخص آخر الذى أخطر الشرطة بها، وقيل إن القتل وقع فى سيراينج، وهو حى جنوب غربى لييج، حيث تعيش المرأة مع طفليها وحفيدها، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.


بلجيكا

جريمة قتل

ثلاجة

الشرطة البلجيكية

جريمة في بلجيكا

النيابة العامة البلجيكية

النيابة البلجيكية



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