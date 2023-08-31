بسبب خصومة ثأرية.. تجديد حبس المتهمين بقتل شخص فى أكتوبر 15 يوماً

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضى المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه بسبب خصومة ثأرية 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق حبس المتهمين وكلفت ، الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شخص بإطلاق النار عليه، نتيجة خصومة ثأرية بمدينة 6 أكتوبر، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغا لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص مصابا بطلق ناري في مدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية مع آخرين تم تحديد هويتهم، وأنهم وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.