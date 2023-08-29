تحذيرات أممية من تأثير الحرب على تعليم ملايين الأطفال فى أوكرانيا

كتبت: هند المغربي

يعانى 6.7 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً من أجل التعلم، حيث أثرت الهجمات المستمرة في أوكرانيا على التعليم وانخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس في البلدان المضيفة للاجئين، وفق بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف".

ومن جانبها، حذرت المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ريجينا دي دومينيسيس من تدهور أوضاع تعليم الأطفال في أوكرانيا وحرمانهم من التعلم على نطاق واسع، وذلك بعد معاناة جائحة كوفيد-19 التى واجهها ملايين الأطفال فى العالم".

وذكرت اليونيسف أنه وفقا لبيانات استطلاع أخير، أبلغ ما يقارب 57 ٪ من المعلمين عن تدهور في قدرات الطلاب في اللغة الأوكرانية. كما أبلغ ما يصل إلى 45 ٪ عن انخفاض مهارات الرياضيات، ونحو 52 ٪ قالوا إن هناك انخفاضاً في قدرات اللغة الأجنبية.

وأشارت اليونيسف إلى أنه بالنسبة لأطفال أوكرانيا اللاجئين فإن هذا الوقت هو بداية لعام دراسي آخر مشوب بعدم الوضوح، حيث إن أكثر من نصف الأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى سن المدرسة الثانوية غير مسجلين في أنظمة التعليم الوطنية في سبعة بلدان تستضيف اللاجئين.