اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:55 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

تحذيرات أممية من تأثير الحرب على تعليم ملايين الأطفال فى أوكرانيا

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 01:35 م
تحذيرات أممية من تأثير الحرب على تعليم ملايين الأطفال فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية -أرشيفية
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يعانى 6.7 مليون طفل، تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً من أجل التعلم، حيث أثرت الهجمات المستمرة في أوكرانيا على التعليم وانخفاض مستوى الالتحاق بالمدارس في البلدان المضيفة للاجئين، وفق بيان منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسف".
 
ومن جانبها، حذرت المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، ريجينا دي دومينيسيس من تدهور أوضاع تعليم الأطفال في أوكرانيا وحرمانهم من التعلم على نطاق واسع، وذلك بعد معاناة جائحة كوفيد-19 التى واجهها ملايين الأطفال فى العالم".
 
وذكرت اليونيسف أنه وفقا لبيانات استطلاع أخير، أبلغ ما يقارب 57 ٪ من المعلمين عن تدهور في قدرات الطلاب في اللغة الأوكرانية. كما أبلغ ما يصل إلى 45 ٪ عن انخفاض مهارات الرياضيات، ونحو 52 ٪ قالوا إن هناك انخفاضاً في قدرات اللغة الأجنبية.
 
وأشارت اليونيسف إلى أنه بالنسبة لأطفال أوكرانيا اللاجئين فإن هذا الوقت هو بداية لعام دراسي آخر مشوب بعدم الوضوح، حيث إن أكثر من نصف الأطفال من مرحلة ما قبل المدرسة إلى سن المدرسة الثانوية غير مسجلين في أنظمة التعليم الوطنية في سبعة بلدان تستضيف اللاجئين. 

الأمم المتحدة

يونيسف

الحرب الأوكرانية

التعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة