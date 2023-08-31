بدء موسم حصاد محصول الأرز بالدقهلية وانخفاض فى الأسعار

الدقهلية شريف الديب

زراعة الدقهلية: تم زراعة 257 الف فدان ومن المتوقع أن يصل المحصول إلى 900 الف طن

بدأ موسم حصاد محصول الارز في محافظة الدقهلية، مع بداية شهر سبتمبر، وذلك بالنسبة للأرز الرفيع، والذي تم زراعته مبكرا داخل الأراضي الزراعية والتى كانت قد، حددته مديرية الزراعة بالدقهلية، وهي مساحة 257 ألف فدان لزراعة الأرز في المراكز المختلفة التابعة للمديرية،وقد تزامن بداية حصاد الأرز إلى انخفاض الاسعار فى السوق وبدء التجار والفلاحين فى استخراج جميع الكميات المخزنه لديهم للتخلص منه قبل الموسم الجديد و وظهور المحصول الجديد بالاسواق.

وقد أكد الدكتور طارق صلاح سالم وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لموسم حصاد المحاصيل الصيفية وخاصة الارز ، بعد أن تم توجيه مديرى الادارات الزراعية، بالالتزام باتباع الدورة الزراعية، و تسهيل الإجراءات للمزارعين وتحسين مستوى أداء الخدمة المقدمه لهم، بحيث يكون ملموس العمل بجدية وبكامل الطاقة.

وأشار وكيل وزارة الزراعة الى انه من المتوقع أن يكون محصول الارز هو العام ما بين 750 الف طن إلى 900 الف طن، نظرا للأنواع الجيدة التى يتم استخدامها فى الزراعة، وتطبيق كل المعايير العلمية على المحصول، واكد ان الموسم هذا العام يبشر بالخير، وأضاف إلى أن هناك أنواع جديدة تتفوق فى الإنتاجية و تحمل الظروف ومنه سخا سوبر300 صنف عريض الحبه، وتم توفيره بالجمعيات الزراعية للفلاحين للاستفاده منه.

وأوضح أن هذا الصنف من أصناف الأرز الجديدة التى تتفوق فى المحصول والتحمل للظروف البيئية المعاكسة. حيث أنه من التراكيب النباتية ذات الطرز الحديثة والتى تتحمل نقص المياه بشكل كبير ( يمكن الرى كل 8 - 10 أيام ) ويتحمل الرى بالمياه المخلوطة.

.وبالنسبة لفترة النمو ومدة بقائه فى الأرض، يشير صلاح إلى أنه تتفاوت فترة النمو وبقائه فى الأرض حسب مواعيد الزراعة، حيث يزيد طوله وفترة نموه إلى 137 يوم عند زراعته ، بينما يقل طوله وفترة نموه إلى 128 عند زراعته فى منتصف مايو، وتصل فترة نموه إلى 115 يوم عند زراعته أوائل يونيو، وأشار إلى أن الارز البلدي دائما ما يتم حصاده فى شهر أكتوبر.