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وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بمطروح

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:09 ص
وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بمطروح وزير التعليم يتفقد الفصول
كتب محمود طه حسين

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تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الخميس الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024. 
 
وقد رافق الوزير خلال تفقد المدرسة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة. 
 
وخلال تفقده المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازي أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة في تطوير آدائها.
 
وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية
وزير التعليم يتفقد الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية
الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية
الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية

 


التربية والتعليم

الفصول سابقة التجهيز

مدرسة الضبعة الإعدادية بمطروح

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