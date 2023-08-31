وأبلغت الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، الكونجرس عن حزمة مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار وهي شحنة صغيرة مقارنة بالصفقات الأخيرة لتايبيه وهي الأولى بموجب برنامج التمويل العسكري الأجنبي.