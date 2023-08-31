المشدد 15 سنة لبائع أحذية لاتهامه بقتل شريكه حرقا فى بنها

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد غنيم، وأحمد حسني حماده، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لبائع أحذية، لاتهامه بإنهاء حياة شريكه حرقا.
وكشفت تحريات مباحث مركز بنها، وجود خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه المتوفى، وعلى ذلك توجه المجنى عليه إلى مسكن المتهم لحل تلك الخلافات مع المتهم فتربص له المتهم وآخرين، وقام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وإشعال النيران بجسد المجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.
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