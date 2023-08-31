اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 12:51 م
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المرور تحرر 78 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:23 م
المرور تحرر 78 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حمله مروريه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
 
أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (78755) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (25558) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1029) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (27) مخالفة موقف عشوائى.
 (1688) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (10) مخالفات شروط التراخيص.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرور

قانون

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