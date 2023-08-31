المركز الثقافى الكوري: أسبوع الثقافة 2023 يعزز العلاقة مع الشعب المصري

كتبت رباب فتحى

قال مدير المركز الثقافي الكوري الجنوبي أوه سونج هو إنه رغم المسافة الجغرافية الكبيرة بين مصر وكوريا الجنوبية إلا أن العلاقة التى تجمع البلدين قريبة ودافئة لأنها ليست فقط سياسية واقتصادية وإنما تمتد لتشمل العلاقات الثقافية التي تعزز التواصل بين الشعوب.

وأضاف في مؤتمر صحفي ظهر اليوم الخميس للإعلان عن أسبوع الثقافة الكوري الجنوبي والذي سيبدأ في 8 سبتمبر ويستمر حتى 14 سبتمبر المقبل ويعقد في متحف الحضارة ، أن التبادل السياسى والاقتصادى بين البلدين شهد دفعة كبيرة خلال الآونة الأخيرة مع الزيارات رفيعة المستوى من قبل الجانب الكوري حيث زار القاهرة في 2022 الرئيس مون جيه إن (الرئيس السابق حاليا) في أول زيارة لرئيس كوري جنوبي لمصر منذ 16 عاما.

وأضاف أن وفد برلماني رفيع المستوى كذلك زار البلاد لتعزيز العلاقات السياسية بينما استمرت العلاقات التجارية بين البلدين.



مدير المركز الثقافي الكوري الجنوبي أوه سونج هو

وأضاف أن أسبوع الثقافة الكوري هدفه تعريف المصريين بالثقافة والفنون التقليدية الكورية معتبرا أن العلاقات الثقافية مهمة للغاية لتعزيز التواصل بين الشعوب وهي تعمق التعاون السياسي والاقتصادي وتضفي عليه أهمية خاصة.

وأوضح أن كلتا الدولتين تتمتعان بغنى الثقافة سواء فيما يتعلق باللغة أو الفنون التقليدية أو الموسيقى والتاريخ.

وأضاف أنه بعد استمرار العمل بعد انقطاع وباء كورونا ، عمل المركز على تكثيف الأنشطة المتنوعة التى لا تقتصر فقط على القاهرة ولكن كذلك المحافظات.

وأوضح أن حفل الافتتاح سيضم حفلات غنائية موسيقية تقليدية وحديثة كورية يؤديها فريق كورى متخصص في الموسيقى التقليدية ويأتي خصيصا من كوريا الجنوبية للمشاركة في اسبوع الثقافة بينما سيؤدي فى حفل الختام فريقا مصريا ويقدم عروض كورية.

وحول اختيار متحف الحضارة لتنظيم أسبوع الثقافة الكوري ، قال مدير المركز إن متحف الحضارة مكانا مميزا للجمع بين الحضارتين والثقافة المصرية والكورية مشيدا ببنيته التحتية التي تضم مسارح وقاعات معارض وأكد أنه مكانا ممتازا لتنظيم الفعاليات.

وأشار إلى أهمية تعزيز السياحة كذلك بين البلدين مشيرا إلى المناقشات الجارية حول تسيير رحلات جوية مباشرة. وأكد أن مصر دولة ذات حضارة كبيرة ويعجب بها الكوريون كثيرا ويريدون زيارتها.

وتحدث عن مشاريع ترجمة الروايات الكورية للعربية وقال إن هناك حوالي 30 رواية تم ترجمتها للعربية. ويحرص المركز على الاستعانة بمترجمين من جامعة عين شمس للترجمة المباشرة من الكورية للعربية للحفاظ على المعنى والجوانب الأدبية للرواية.



المركز الثقافي الكوري الجنوبي

ومن جانبها، قالت مين كيونج كانج، المسؤولة عن أسبوع الثقافة الكوري في مصر لعام 2023 إن الأسبوع يشمل الكثير من الفعاليات في مجلات مختلفة فهو سيضم حفلات وعروض موسيقية تقليدية كما سيضم معارض للورق التقليدي "الهانجي" والأعمال اليدوية والكتب.

وقالت إن أسبوع الثقافة سيعرض نسخة طبق الأصل من جيكجي ، وهو أقدم كتاب تمت طباعته بتقنية الحرف المتحرك المعدني في تشيونغجو عام 1374 وتم تسجيله في ذاكرة العالم لليونسكو في عام 2001، موضحة أن النسخة جاءت خصيصاً من فرنسا لعرضها ضمن فعاليات أسبوع الثقافة.



المركز الثقافي الكوري الجنوبي 1

وسيضم أسبوع الثقافة الكوري لقاء مع الكاتبة الشهيرة جونج يوجونج وسيكون هناك جلسة قراءة حصرية لعملها "سبع سنوات في الظلام" والذي تمت ترجمته ونشره في مصر.

كما سيكون هناك محاضر عن الموسيقى التقليدية الكورية يصحبها عرض بآلة الجاياغوم. وستقدم المحاضرة العازفة الشهيرة تشوى جين.