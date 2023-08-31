اليوم السابع
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الكشف على 636 حالة خلال قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى فى عزبة البوصة

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:56 ص
الكشف على 636 حالة خلال قافلة طبية لجامعة جنوب الوادى فى عزبة البوصة جانب من الكشوفات
قنا صابر سعيد

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قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، نظم  قافلة طبية بشرية لقرية عزبة البوصة بأبوتشت، وذلك ضمن القوافل الطبية  التي تقدمها الجامعة لخدمة القطاع المجتمعي.
 
وأوضح عكاوي، أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 636 حالة، جاءت كالتالي "150 حالة باطنة، 95 رمد، 98 جلدية، 57 أنف وأذن وحنجرة، 97 حالة عظام، 75 حالة أطفال، 59 نساء وتوليد، بالإضافة لبحث  5 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وأشار رئيس الجامعة، إلى أن متطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قاموا بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.
 
 
 
 
 
 

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