قافلة طبية توعوية وتركيب أجهزة تعويضية بقرية برج مغيزل فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثانية والعشرون من قوافل "ستر وعافية"، بكفر الشيخ بقرية برج مغيزل، التابعة لمركز مطوبس، بمشاركة 18 من كيانات التحالف الوطني، لتقديم خدماتها لأكثر من 30 ألف مستفيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الاولى بالرعاية.

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، قدمت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وتركيب أجهزة تعويضية وحملات توعية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف عن سرطان الثدي، كما تضمنت القافلة طرق الأبواب لتوزيع المواد الغذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة خيرك سابق واقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس.

ووجه محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في القافلة المتعددة، من التحالف الوطني ، وال18 كيان الذي يضمه، مؤكدا أن تلك القوافل هدفها، تقديم الدعم لأهالينا بالقرى، إضافة لاهتمام القافلة بفك كرب الغارمين، ونشر ثقافة التطوع، من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين، في الأنشطة التي يتم تنفيذها.