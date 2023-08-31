اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 10:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكاميرون تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى خلال سبتمبر

الخميس، 31 أغسطس 2023 09:11 م
الكاميرون تتولى رئاسة مجلس السلم والأمن فى الاتحاد الأفريقى خلال سبتمبر الاتحاد الافريقى
أ ش أ

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 أعلن الاتحاد الافريقى تولى الكاميرون الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى لشهر سبتمبر المقبل.

وأوضح بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، أن جهود الكاميرون تركز على إدارة التطورات المتلاحقة والتحديات السياسية فى أفريقيا والتوصل لحلول دائمة لمواجهة التحديات التى تفرضها التحديات على القارة.


وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن يقدم مجلس السلم والأمن الافريقى خلال شهر سبتمبر إحاطة حول الوضع فى منطقة الساحل، حيث استمرت الحالة الأمنية فى المنطقة فى التدهور مع زيادة كبيرة فى عدد الهجمات الإرهابية.


وسوف يتلقى مجلس السلم والأمن الافريقى آخر المستجدات بشأن الاتجاهات الأمنية فى منطقة الساحل وحصيلة الهجمات الإرهابية فضلا عن التطورات فى النيجر والجابون.

 

 


الاتحاد الافريقى

الكاميرون

النيجر

الجابون

الغابون



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