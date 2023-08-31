القبض على مسن انتحل صفة كاتب عمومى فى سجل مدنى المنشاه بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط قطاع الأحوال المدنية، من ضبط مسن يبلغ من العمر 62 سنة يقيم بدائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ، لقيامه بمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص، وتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية وبحوزته أوراق تخص بعض المواطنين.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاه يفيد بورود محضر محرر بمعرفة قطاع الأحوال المدنية يتضمن ضبط المدعو محروس ع ا ع 62 سنة بدون عمل ومقيم دائرة المركز داخل سجل مدني المنشاه وبحوزته "إستمارة رقم قومي - شهادة قيد ميلاد بأسماء مختلفة، وشهادة قيد وفاة بأسماء مختلفة ، وصورة قيد طلاق بأسماء مختلفة ، وصورة قيد زواج بأسماء مختلفة ،وبطاقة رقم قومي بأسماء مختلفة مبلغ مالي 400 جنيه.

وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة كاتب عمومي بدون ترخيص وتسهيل إجراءات إستخراج الأوراق من السجل المدني مقابل مبالغ مالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.