اليوم السابع
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اعرف منتجات وأسعار معرض "أهلا مدارس".. التفاصيل

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:52 ص
اعرف منتجات وأسعار معرض "أهلا مدارس".. التفاصيل معرض أهلا مدارس
كتب مدحت وهبة

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تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إقامة معرض أهلا مدارس " الرئيسي بمدينة نصر ،بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ، بهدف توفير مستلزمات المدارس بأسعار الجملة وذلك بالتنسيق مع المنتجين ،الأدوات المكتبية والملابس والأحذية والحقائب المدرسية والمواد الغذائية والحاسبات الألية ومستلزماتها،ولأول مرة الكتب الخارجية وكافة المستلزمات المدرسية " 
 
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لانطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسي ،حيث من المقرر أن يبدأ 15 سبتمبر المقبل بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، لطرح كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
 
كما ستنسق وزارة التموين والتجارة الداخلية مع المحافظين والغرف التجارية بشأن إقامة "معارض" أهلا مدارس" في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وأيضا مشاركة كبرى المكتبات المدرسية في المعارض لطرح المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة .

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