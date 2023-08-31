الصحة الأمريكية تطلب تصنيفًا أقل خطورة للماريجوانا.. تقرير: تمهيد لتقنين أوسع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج إن وزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية قد تحركت لإعادة تصنيف الماريجوانا باعتبارها أقل ضررا من الكوكايين أو الهرويين، فى خطوة أولى محتملة نحو تقنيين أوسع لها.

وفى خطاب حصلت عليه بلومبرج، كتب مسئول بوزارة الصحة الأمريكية إلى مديرة وكالة مكافحة المخدرات أن ميلجرام يقول إنه ينبغى تصنيف الماريجوانا على أنها ضمن مواد الجدول الثالث، والتى تتكون من مخدرات ذات قدرة ما بين معتدلة إلى منخفضة على الاعتماد الجسدى والنفسى.

وتصنف الماريجوانا حاليا كمادة جدول أول، أى المخدرات التى ليس لها استخدام طبى مقبول وذات قدرة كبيرة على إساءة الاستخدام وفقا لوكالة مكافحة المخدرات.

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد طلب من وزير الصحة والموارد البشرية خافيير بيسيرا والمدعى العام ميريك جارلاند لمراجعة تصنيف الماريجوانا بموجب القانون الفيدرالى العام الماضى.

وأصدرت وزارة الصحة والموارد البشرية بيانا قالت فيه إنه وفقا للبيانات والعلوم، فإن الوزارة استجابت لتوجيه الرئيس بايدن لوزير الصحة وقدمت توصياتها بشأن تصنيف الماريجوانا لوكالة مكافحة المخدرات فى 29 أغسطس 2023.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير فى مؤتمر صحفى إن كلا الوكالتين، وزارة الصحة ووكالة مكافحة المخدرات، تشتركات فى عملية مستقلة توجهها الأدلة.

وكان بايدن قد اتخذ خطوات أيضا لتخفيف القيود على الماريجوانا العام الماضى، بما فى ذلك عفو عن كافة الإدانات السابقة بحيازة الماريجوانا وحث حكام الولايات على فعل الأمر نفسه فى ولاياتهم.

وحتى إبريل الماض، سمحت 28 ولاية ومقاطعةكولومبيا بالاستخدام الطبى للماريجوانا، وفقا للمؤتمر الوطنى للمجالس التشريعية بالولايات. وفى 23 ولاية ومقاطعة كولومبيا، مررت الولايات إجراءات لتنظيم استخدام القنب للبالغين لأغراض غير طبية.