الداخلية تضبط 36 كيلو من مخدر الهيدرو فى دمياط

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الداخلية فى ضبط ثلاثة عناصر إجرامية بدمياط وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن دمياط قيام ( 3 أشخاص ، لهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة فارسكور بدمياط ، وبحوزتهم (36 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية آلية - بندقية خرطوش - طلقات نارية مختلفة الأعيرة - تروسيكل "بدون لوحات معدنية" – سلاح أبيض)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.