الجهات الأمنية تحقق في وفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدقهلية

بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، التحقيق في واقعة وفاة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في العقد الثاني من عمره، مقيم بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، في ظروف غامضة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من المستشفى المركزي، بوصول الطفل محمد ج.ر.ع.ال، ويبلغ من العمر 13 عاما، مقيم بقرية النزل التابعة لدائرة المركز، جثة هامدة، ولا يمكن الجزم بسبب وفاته.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر لمكان البلاغ محل الواقعة، وبسؤال والده أقر بأن الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة ومصاب بضمور كامل بالجسم، وكان يقيم رفقة والدته بمنزل شقيقتها بقرية ميزانية عاصم بمنية النصر، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأضاف الأب أنه فوجئ بخالة الطفل تخبره بوفاة نجله دون أسباب، ما دفعه لنقله إلى المستشفى لبيان سبب وفاته.

وتم إيداع جثمان الطفل بمشرحة مستشفى منية النصر، وأقر الأطباء بعدم جزمهم بسبب الوفاة

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أوصت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة.