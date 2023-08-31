البترول: إنربك تنتج 1.9 مليون طن بنزين عالي الأوكتين خلال2022 -2023

كتبت -مروة الغول

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية صباح اليوم الخميس زيارة للأسكندرية لمتابعة أعمال التطوير والتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية بمشروعات تكرير وتصنيع البترول، حيث تفقد الوزير شركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات(أنربك) للوقوف على تقدم المشروعات الجديدة الجارية والمنفذة لرفع كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وخاصة من البنزين عالي الأوكتين .

وأكد الملا أن التحديات التي واجهت الشركة تم التغلب عليها من خلال تنفيذ رؤية واضحة للمستقبل تبنت تنفيذ خطط توسعية للوحدات الإنتاجية وايضا خطط مستقبلية طموحة ، مشيدا بالنتائج الجيدة التي تحققت خلال العام المالي2022/2023 نتيجة الجهود المخلصة للعاملين بالشركة والتنسيق الكامل مع هيئة البترول في اطار استراتيجية متكاملة للوزارة .

ووجه الملا بالاستمرار في العمل علي خفض التكاليف، وجهود تعظيم الانتاج من البنزين من خلال تنفيذ المشروعات والانشطة الداعمة، وهو ما يؤدي الي تقليل فاتورة الاستيراد .

وتابع الوزير عرضا توضيحيا من المهندس سيد الراوى رئيس الشركة حول المشروعات الجديدة وتضم مشروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات الشركة من البنزين عالي الأوكتين، و‏مشروع الميثاناتور بالتعاون مع شركات إنبى وبتروجت و ‏ISG‏ الإيطالية والذى تم الانتهاء منه بغرض الإسهام فى تقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وكذلك مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي ZLD لمعالجة وإعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى حفاظاً على الموارد المائية وكأحد الإجراءات الفعلية للتنمية المستدامة والتوافق البيئي، علاوة علي المشروع الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع شركة ميتسوبيشى لاستغلال فائض الهيدروجين كوقود للغلايات للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون والإسهام في توفير استهلاك الغاز الطبيعى، و نظام التحكم المتقدم فى العمليات بالتعاون مع شركة أسبن تك الأمريكية لتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وخفض الانبعاثات الكربونية .

وخلال الجولة حضر المهندس طارق الملا اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2022/ 2023، واستمع إلى عرض من الكيميائي صلاح جابر رئيس الشركة في فترة العام المالي 2022/ 2023 تضمن أبرز مؤشرات الأداء والتى أظهرت التطور الملموس في المعدلات الإنتاجية للشركة من البنزين عالي الأوكتين خلال العام في إطار استراتيجية الوزارة لتلبية احتياجات السوق المحلى ،حيث أنتجت الشركة من البنزين عالى الأوكتين بنوعيه 92، 95 نحو 1.9مليون طن خلال العام بزيادة 130 الف طن عن العام السابق بما يمثل نحو 30% من اجمالي الانتاج المحلي من هذا المنتج الحيوي.

وجاء ذلك بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد علي حسنين والمحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمحاسب نبيل امين وكيل الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، واعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي المساهمين .